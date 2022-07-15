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1 час назад

Врач рассказал, какую еду следует исключить при гастрите

Даша Краснова

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что гастрит может вызвать более тяжелые болезни, в том числе рак. Поэтому важно питаться правильно и не допустить ухудшений. Об этом сообщает News.ru.

"Гастрит – хроническое воспаление стенки желудка. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно. Гастрит бывает острый и хронический, при остром воспаление играет в помощь нам, а при хроническом начинает вредить", – пояснил он.

По его врача, гастрит чреват образованием язвы, которая не только может вызвать онкологию или кровотечение, но и привести к образованию отверстия в стенке желудка.

Чтобы избежать подобных последствий, специалист посоветовал отказаться в питании от жареных, соленых и острых блюдах. Также необходимо прекратить употреблять алкоголь и курить.

До этого мы рассказывали, почему вчерашний чай бьет по желудку и печени.

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