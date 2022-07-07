Почему вчерашний чай бьет по желудку и печени

У каждого из нас случалось не допивать чай, а кто-то, оставив напиток в кружке с вечера, допивает его остывшим уже с утра. Оказалось, эта привычка несет реальный вред для здоровья. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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В России чай появился только в XIX веке, но довольно быстро стал одним из любимых напитков. По количеству выпитого чая жители России сильно опережают британцев с их национальным пятичасовым чаепитием и лишь немного уступают китайцам, для которых чай — это часть культуры. Именно в Китае, в пятом тысячелетии до нашей эры, начали заваривать листья Camellia sinensis – чайную камелию, как по-научному называют чайный куст.

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Но в отличие от китайцев, европейцы, и вместе с ними россияне, не привыкли разводить чайные церемонии. Утром залили заварку кипятком и хватит. Ну а если заварку от души заварили, не беда – вечером заварим настоявшуюся заварку кипятком или просто допьем остатки.

Однако китайские ученые предупреждают: делать это категорически нельзя! Через 15 минут в заваренном чае появляются вредные вещества.

Многие замечали, что когда чай начинает остывать, на его поверхности появляется тонкая пленка с радужными разводами. Ученые пока не пришли к общему знаменателю о его происхождении. Но многие эксперты уверены, что такая пленка – результат химической реакции, в которую органические соединения, содержащиеся в чайном листе, вступают с карбонатом кальция. Он, в свою очередь, образуется в жесткой воде при соединении ионов кальция с ионами бикарбоната.

По словам специалистов белковые молекулы, входящие в состав пленки, магний, железо и кальций, а также азотистые основания (кофеин, теофиллин и гуанин) губительно действуют на пищеварительный тракт. Они обволакивают стенку кишечника и препятствуют всасыванию питательных веществ. Серьезный удар в этом случае приходится на печень.

Путь к гастриту

Органические соединения и дубильные вещества, содержащиеся в одной пленке, окисляются при контакте с воздухом и превращаются в идеальную среду для патогенной микрофлоры. А уже через сутки там начинают развиваться плесневые грибки. Более того, их не испортит даже крутой кипяток, которым многие заливают вчерашний чай. В Китае же такой чай называют «змеиным ядом» и не подают даже врагу.

Конечно, после одной чашки вчерашнего чая никто сразу не падает замертво. Но организм не станет игнорировать патогенную микрофлору, он начнет тратить силы и ресурсы на борьбу с ней. Как следствие – аллергические реакции и раздраженный кишечник в анамнезе. А в худшем случае можно допиться до язвы желудка.

Еще одна причина опасности вчерашнего чая — содержащийся в нем кофеин. Когда чай заваривается, листья отдают воде эфирные масла, витамины и питательные вещества. Если оставить его на долгое время, то процессы все равно продолжатся. Но со временем эфирные масла и полифенолы чая окисляются, а аминокислоты и витамины разрушаются. При этом, чем больше настоится чай, тем больше кофеина вы получите. Если чай продержится дольше положенного, то вместо тонизирующего действия на организм кофеин вызовет чрезмерную возбудимость, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

Тяжелые металлы

Несколько лет назад внимание американских ученых привлекли 30 видов чая. В результате масштабного исследования выяснилось, что все образцы содержат большое количество свинца. Еще три четверти образцов также были богаты алюминием. При этом количество металлов в напитке напрямую зависело от времени заваривания: чем дольше настаивалась заварка, тем больше в ней тяжелых металлов. Ученые предложили выбирать чай из наименее экологически загрязненных регионов, чтобы избежать серьезных последствий. Или, как вариант, заваривать чай не дольше 3 минут.

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