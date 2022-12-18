Чем опасны сухофрукты: видео

Врач Сергей Малоземов рассказал, полезны ли на самом деле сухофрукты. Безусловно, сухофрукты полезнее конфет и пирожных, но чрезмерное потребление этих продуктов нанесет организму больше вреда, чем пользы.

До сих пор нет единого мнения, являются ли сухофрукты на самом деле полезной пищей. Ведь из-за сильной термической обработки в сухофруктах остается только сахар, который еще и более концентрированный. А вот витаминов в этих продуктах практически нет, поскольку они разрушаются при обработке.

Но все же совсем отказываться от сухофруктов не стоит, ведь они являются источником клетчатки, которая необходима кишечнику для правильной работы. Поэтому относитесь к сухофруктам как к десерту, чтобы не есть их в неограниченном количестве в качестве замены полезной еде.