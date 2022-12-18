Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Чем опасны сухофрукты: видео

Мира Маркина

Врач Сергей Малоземов рассказал, полезны ли на самом деле сухофрукты. Безусловно, сухофрукты полезнее конфет и пирожных, но чрезмерное потребление этих продуктов нанесет организму больше вреда, чем пользы.

До сих пор нет единого мнения, являются ли сухофрукты на самом деле полезной пищей. Ведь из-за сильной термической обработки в сухофруктах остается только сахар, который еще и более концентрированный. А вот витаминов в этих продуктах практически нет, поскольку они разрушаются при обработке.

Но все же совсем отказываться от сухофруктов не стоит, ведь они являются источником клетчатки, которая необходима кишечнику для правильной работы. Поэтому относитесь к сухофруктам как к десерту, чтобы не есть их в неограниченном количестве в качестве замены полезной еде.

Симптомы дефицита витамина С и способы его восполнения

Ранее мы писали о четырех способах избежать простуды перед праздниками.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители