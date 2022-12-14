Четыре способа избежать простуды перед праздниками

В декабре защитные силы организма могут ослабевать – из-за стресса на работе, недосыпа и десятков забот, которые нужно решить до наступления праздников. Пребывание в местах большого скопления людей (например, в магазине или в общественном транспорте) и похолодание тоже ставят иммунитет под удар. Как защитить организм от болезней и не провести праздники под одеялом с температурой, читайте в материале “Рамблера”.
В 2020 году многие вспомнили о том, как на самом деле важно почаще мыть руки. Это простое действие убережет вас от вирусов и сейчас. Пользуйтесь личным санитайзером, протирайте контактные поверхности, носите маску в общественных местах и старайтесь не трогать лицо и слизистые немытыми руками. Чтобы не заболеть самому, также стоит избегать тесного контакта с уже заболевшими людьми, подчеркивает кандидат медицинских наук Карен Бэйкер.
Поддержать организм под натиском инфекций и вирусов помогут сон, сбалансированное питание, умеренная физическая активность. В частности, у пожилых людей часто наблюдается недостаточность питательных микроэлементов, при котором иммунитет снижается, утверждают специалисты Медицинской школы Гарварда.
Не менее важно в этот период отдыхать и не откладывать данный аспект “на потом” и праздничную неделю. В противном случае обессиленный организм ответит болезнями. И новогодние каникулы пройдут совсем не так, как вы планировали.
Если вы хотите прибегнуть к медикаментозной поддержке, можно принимать витамин D. Но только после консультации с врачом. То же самое касается и витаминных комплексов, которые часто рекламируют.
Пейте воду, чай, компоты, морсы – все для того, чтобы тело не испытывало обезвоживание. А вот с кофе в тяжелые рабочие дни и алкоголем на корпоративе стоит быть осторожными сейчас. Эти напитки провоцируют интенсивное выведение жидкости из организма и, как следствие, развивается обезвоживание.
Возьмите за правило полоскать горло перед сном. Например, водой с солью или несколькими каплями настойки прополиса. Также увлажнению верхних дыхательных путей способствует горячий душ с паром.
И конечно, одевайтесь по погоде. Переохлаждение нередко оборачивается простудой. А если вспотеть и выйти на холод, то это наверняка случится. Кстати группа канадских исследователей, проанализировавшая сотни медицинских исследований на эту тему и проведшая некоторые собственные эксперименты, пришла к выводу, что не стоит беспокоиться об умеренном воздействии холода. Он не оказывает пагубного влияния на иммунную систему человека.