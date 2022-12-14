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3 часа назад

Четыре способа избежать простуды перед праздниками

Мира Маркина

В декабре защитные силы организма могут ослабевать – из-за стресса на работе, недосыпа и десятков забот, которые нужно решить до наступления праздников. Пребывание в местах большого скопления людей (например, в магазине или в общественном транспорте) и похолодание тоже ставят иммунитет под удар. Как защитить организм от болезней и не провести праздники под одеялом с температурой, читайте в материале “Рамблера”.

Четыре способа избежать простуды перед праздниками
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Не игнорируйте гигиену

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В 2020 году многие вспомнили о том, как на самом деле важно почаще мыть руки. Это простое действие убережет вас от вирусов и сейчас. Пользуйтесь личным санитайзером, протирайте контактные поверхности, носите маску в общественных местах и старайтесь не трогать лицо и слизистые немытыми руками. Чтобы не заболеть самому, также стоит избегать тесного контакта с уже заболевшими людьми, подчеркивает кандидат медицинских наук Карен Бэйкер.

Укрепляйте иммунитет

Поддержать организм под натиском инфекций и вирусов помогут сон, сбалансированное питание, умеренная физическая активность. В частности, у пожилых людей часто наблюдается недостаточность питательных микроэлементов, при котором иммунитет снижается, утверждают специалисты Медицинской школы Гарварда.

Не менее важно в этот период отдыхать и не откладывать данный аспект “на потом” и праздничную неделю. В противном случае обессиленный организм ответит болезнями. И новогодние каникулы пройдут совсем не так, как вы планировали.

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Если вы хотите прибегнуть к медикаментозной поддержке, можно принимать витамин D. Но только после консультации с врачом. То же самое касается и витаминных комплексов, которые часто рекламируют.

Не допускайте обезвоживания

Пейте воду, чай, компоты, морсы – все для того, чтобы тело не испытывало обезвоживание. А вот с кофе в тяжелые рабочие дни и алкоголем на корпоративе стоит быть осторожными сейчас. Эти напитки провоцируют интенсивное выведение жидкости из организма и, как следствие, развивается обезвоживание.

Новые привычки

Возьмите за правило полоскать горло перед сном. Например, водой с солью или несколькими каплями настойки прополиса. Также увлажнению верхних дыхательных путей способствует горячий душ с паром.

И конечно, одевайтесь по погоде. Переохлаждение нередко оборачивается простудой. А если вспотеть и выйти на холод, то это наверняка случится. Кстати группа канадских исследователей, проанализировавшая сотни медицинских исследований на эту тему и проведшая некоторые собственные эксперименты, пришла к выводу, что не стоит беспокоиться об умеренном воздействии холода. Он не оказывает пагубного влияния на иммунную систему человека.

ЗОЖ,Гарвардский университет,
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