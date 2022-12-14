Терапевт предупредила о задержке симптомов свиного гриппа

Врач рассказала, что симптомы свиного гриппа проявляются не сразу, а через неделю после заражения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на трапевта Татьяну Тарадееву.

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Эксперт отметила, что симптомы могут проявляться по-разному, но в среднем проходит от 12 часов до семи дней. Свиной грипп сначала проявляется как сухой кашель, лихорадка и высокая температура от 39 до 40 градусов. На второй или третий день после проявления симптомов начинают проявляться расстройства ЖКТ и другие симптомы простуды, например, кашель и боль в груди.

Тарадеева отметила, что тяжелые случаи рискуют закончиться тромбозами и кровоизлияниями. Так, по ее словам, может происходить при выраженной интоксикации. Кровоизлияния могут быть на коже или во внутренних органах, что чревато, например, отеком легких.