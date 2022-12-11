Симптомы дефицита витамина С и способы его восполнения

Заподозрить нехватку витамина С не так уж просто. Помимо ярких случаев, когда тяжелый дефицит приводит к серьезным последствиям, например, развитию цинги, при которой кровоточат десны, и выпадают зубы, признаки недостаточного потребления аскорбиновой кислоты неспецифичны. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким симптомам можно распознать нехватку этого витамина.

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Это сильная усталость, сухость кожи, проблемы с заживлением ран. Если дефицит развивается у маленьких детей, то может замедлиться рост и появиться проблемы с костями и суставами.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

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Витамин С (аскорбиновая кислота) известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, он необходим для нормального усвоения железа, участвует в синтезе коллагена, а потому важен для работы соединительной и костной ткани.

Распространено мнение, что этот витамин очень важен для иммунитета и его прием, преимущественно в больших дозах, защищает от простуды и других инфекций. Но результаты многочисленных исследований показывают, что это скорее миф – прием аскорбиновой кислоты не помогает существенно укрепить иммунитет, а также не сокращает длительность болезни.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Тем не менее, присутствие этого витамина в рационе необходимо. Этот витамин водорастворим, он не может накапливаться в теле, а его излишки будут выводиться с потом или мочой. Наш организм неспособен синтезировать аскорбиновую кислоту, а потому важно, чтобы она регулярно поступала с пищей или витаминными добавками.

Суточная доза аскорбиновой кислоты – 90 мг. В большом количестве витамин С содержится не только в цитрусовых, но также в шиповнике, сладком перце, черной смородине, киви, брокколи.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

В большинстве случаев организму достаточно того количества витамина С, которое поступает с пищей, но при тяжелых формах дефицита – их можно обнаружить в ходе лабораторных исследований – потребуются витаминные добавки.