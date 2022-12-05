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1 час назад

Как понять, что вам точно не хватает витамина B12

Диана Товсепова

Многие проблемы со здоровьем начинаются с дефицитов витаминов и микроэлементов. Важно вовремя понять, чего не хватает в организме, чтобы принять меры до того, как произойдет серьезный сбой. Один из важных витаминов - B12. О том, чем важен этот элемент, и как понять, что его не хватает, читайте в материале "Рамблера".

Как понять, что вам точно не хватает витамина B12
Фото: PxherePxhere

Витамин B12, или кобаламин, это водорастворимый витамин, естественным образом содержится в продуктах животного происхождения.

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Этот витамин играет важную роль в формировании эритроцитов, клеточном метаболизме, функционировании нервной системы и производстве ДНК, молекул внутри клеток, несущих генетическую информацию.

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Функции

Витамин B12 участвует в расщеплении белка под названием гомоцистеин. Высокий уровень гомоцистеина связан с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта, поскольку он может способствовать образованию тромбов и избытка свободных радикалов, а также может нарушать нормальную функцию кровеносных сосудов. Недостаток витамина B12 может повысить уровень гомоцистеина.

Ранее исследователи считали, что витамин B-12 в сочетании с фолиевой кислотой (витамин B-9) и витамин B-6 может предотвратить заболевания сердца и кровеносных сосудов за счет снижения уровня аминокислоты в крови (гомоцистеина). Однако исследования показывают, что комбинация этих витаминов не снижает риск или тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, дефицит витамина B-12 связан с деменцией и низкими когнитивными функциями, но неясно, могут ли добавки с витамином B-12 помочь предотвратить или вылечить деменцию.

Особенно известен этот витамин тем, что он помогает человеку держать настроение в норме, контролировать эмоции.

Не восполнение дефицита витамина B-12 может привести к усталости, анемии, мышечной слабости, проблемами с кишечником или с нервами.

Пищевые источники витамина B-12 включают птицу, мясо, рыбу и молочные продукты. Инъекции витамина B-12 или назальный спрей могут быть назначены для лечения дефицита витамина B-12.

Рекомендуемая суточная доза витамина B-12 для взрослых составляет 2,4 мкг.

Симптомы дефицита

Поэтому важно вовремя распознать дефицит витамина B-12 в организме. Так, врач-астроэнтеролог Илья Невзоров назвал следующие признаки нехватки витамина:

По словам врача-гастроэнтеролога Ильи Невзорова, есть три основных симптома недостатка витамина В12:

анемия, проявляющаяся сильными головными болями и частым шумом в ушах;

нарушение работы ЖКТ;

психо-неврологические проявления.

По данным Национальной службы здравоохранения США, если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, такие как:

  • бледно-желтый оттенок кожи
  • болезненный и красный язык (глоссит)
  • язвы во рту
  • парестезия
  • изменения в ходьбе и движениях
  • нарушение зрения
  • раздражительность
  • депрессия
  • снижение когнитивных способностей и ухудшение памяти

Некоторые из этих симптомов также могут наблюдаться у людей с дефицитом витамина B12, но без развития анемии.

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