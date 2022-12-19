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3 часа назад

Станет ли свиной грипп эпидемией. Летальные исходы в России: видео

Диана Товсепова

В 2009 году сводки новостей по всему миру кричали о заражениях свиным гриппом, а Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Через год вирус отступил, и долгое время мы ничего о нем не слышали.

Сейчас, уже в 2022 году, во время пандемии коронавируса, свиной грипп снова начал циркулировать во многих странах. В России уже зафиксированы заражения и даже летальные исходы. Так, в разных регионах страны от болезни умерли дети 10, 15 и 17 лет.

Смотрите видео чтобы узнать, какая ситуация сейчас в стране в связи с распространением свиного гриппа.

В Россию пришел самый опасный штамм свиного гриппа

Ранее мы писали о задержке симптомов свиного гриппа.

Болезни и лекарства,Видео,ВОЗ,
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