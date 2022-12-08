Скорее всего, более 10 лет назад вы точно слышали о вспышках свиного гриппа. Тогда ВОЗ объявили пандемию, но уже через год со вспышками болезни удалось справиться.

Сейчас, в 2022 году, в мире снова увеличивается число зафиксированных заражений. Штамм гриппа H1N1, или как его называют, свиной грипп, уже пришел и в Россию. Так, в стране растет число зараженных.

При этом осложнения от свиного гриппа могут быть серьезные, бывают даже летальные исходы. Среди симптомов болезни врачи называют признаки дыхательной недостаточности, повышенную температуру, некоторые проявления вирусной пневмонии.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о самом опасном штамме свиного гриппа, появившемся в России.