Доктор рассказала, как обезболивающие влияют на людей

Врач общей практики из Лондона Ниш Манек объяснила, что одни и те же обезболивающие препараты могут совершенно по-разному влиять на людей. Об этом рассказывает "Ferra".
По ее словам, реакция организма на то или иное лекарственное средство обусловлена очень многими факторами, среди которых такие, как генетика, физиология, уровень стресса и прочее. Эти же факторы влияют и на само ощущение боли, которое каждый испытывает по-своему. Потому крайне сложно спрогнозировать заранее, как обезболивающее средство повлияет на организм определенного человека.
Реакция зависит не только от индивидуальных особенностей организма конкретного человека, но и от особенностей самого препарата. Ведь некоторые из них работают по принципу блокировки сигналов, посылающихся в мозг, а другие – не позволяют организму вырабатывать некоторые вещества.
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