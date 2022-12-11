Доктор рассказала, как обезболивающие влияют на людей

Врач общей практики из Лондона Ниш Манек объяснила, что одни и те же обезболивающие препараты могут совершенно по-разному влиять на людей. Об этом рассказывает "Ferra".

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По ее словам, реакция организма на то или иное лекарственное средство обусловлена очень многими факторами, среди которых такие, как генетика, физиология, уровень стресса и прочее. Эти же факторы влияют и на само ощущение боли, которое каждый испытывает по-своему. Потому крайне сложно спрогнозировать заранее, как обезболивающее средство повлияет на организм определенного человека.

Реакция зависит не только от индивидуальных особенностей организма конкретного человека, но и от особенностей самого препарата. Ведь некоторые из них работают по принципу блокировки сигналов, посылающихся в мозг, а другие – не позволяют организму вырабатывать некоторые вещества.