Врач раскрыла лекарства, помогающие при болезни Альцгеймера

Врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская назвала лекарства, которые помогут при болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

По ее словам, только две группы препаратов эффективны при болезни Альцгеймера — блокаторы ацетилхолинэстеразы и блокаторы NMDA-рецептора.

Блокаторы ацетилхолинэстеразы помогают усилить передачу сигналов между нейронами, а блокаторы NMDA-рецептора замедляют гибель нейронов.

"Блокаторы ацетилхолинэстеразы — это донепезил, ривастигмин и галантамин. Ацетилхолин — основной нейромедиатор центральной нервной системы, он передает информацию от одной клетки к другой", — отметила врач.

По словам врача, напрямую ввести ацетилхолин в организм нельзя из-за побочных эффектов. Ацетилхолинэстераза его расщепляет и если ее заблокировать, то в организме будет накапливаться больше ацетилхолина и он усилит передачу нервного импульса.

Блокаторы ацетилхолинэстеразы, по словам невролога, считаются чисто симптоматическими препаратами. Они восполняют удушения состояния, возникшие из-за гибели нейронов, усиливая передачи сигнала между ними.

В группу блокаторов NMDA-рецепторов входит мемантин. По мнению ученых, из-за блокаторов клетки мозга могут жить дольше, но пока еще нет достаточных научных обоснований этого механизма.

Невролог объяснил, что от применения препаратов на ранних стадиях есть эффект. Лекарства смогут замедлить прогрессирование болезни, позволяя добиться улучшения состояния.