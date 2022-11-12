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2 часа назад

Ученые узнали, как выявлять болезнь Альцгеймера за годы до ее проявления

Мира Маркина

Ученые Лундского университета Швеции разобрались, как диагностировать болезнь Альцгеймера за многие годы до проявления ее первых симптомов у человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communication.

Ученые узнали, как выявлять Альцгеймера за годы до ее проявления
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В исследовании нейробиологов приняли участие около полутора тысяч человек из США, Австралии, Нидерландов и Швеции. Благодаря наблюдениям специалистов, удалось выяснить, что тау-белки и бета-амилоиды, увеличивающие в 20-40 раз риск развития болезни Альцгеймера, наблюдаются в организме за 10-20 лет до появления первых симптомов самого заболевания. Их можно обнаружить с помощью ПЭТ-сканирования.

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Это заключение, по мнению ученых, поможет выявлять болезнь до ее развития, что поспособствует более эффективному лечению и профилактике этого заболевания.

Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах развития деменции у пожилых людей.

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