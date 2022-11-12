Ученые узнали, как выявлять Альцгеймера за годы до ее проявления

Ученые Лундского университета Швеции разобрались, как диагностировать болезнь Альцгеймера за многие годы до проявления ее первых симптомов у человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communication .

В исследовании нейробиологов приняли участие около полутора тысяч человек из США, Австралии, Нидерландов и Швеции. Благодаря наблюдениям специалистов, удалось выяснить, что тау-белки и бета-амилоиды, увеличивающие в 20-40 раз риск развития болезни Альцгеймера, наблюдаются в организме за 10-20 лет до появления первых симптомов самого заболевания. Их можно обнаружить с помощью ПЭТ-сканирования.