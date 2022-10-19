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1 час назад

Психиатр Нурисламов посоветовал не тревожиться, чтобы избежать Альцгеймера

Мария Каткова

Психиатр и психотерапевт Сергей Нурисламов рассказал, что нужно делать для профилактики болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Психиатр назвал способы профилактики болезни Альцгеймера
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что для профилактики заболевания, которое становится все более молодым, необходимо соблюдать некоторые правила. Он Посоветовал следить за питанием — оно должно быть полноценным.

Быстрый тест поможет выявить Альцгеймер на ранней стадии

Также Нурисламов отметил важность отсутствия тревоги. Психотерапевт заявил, что нужно стараться сохранять спокойствие, так как тревога зря тратит мозговые ресурсы. Он посоветовал поступательно решать все проблемы и не переживать, пока не произошло ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.

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