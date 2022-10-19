Психиатр назвал способы профилактики болезни Альцгеймера

Психиатр и психотерапевт Сергей Нурисламов рассказал, что нужно делать для профилактики болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".
Эксперт отметил, что для профилактики заболевания, которое становится все более молодым, необходимо соблюдать некоторые правила. Он Посоветовал следить за питанием — оно должно быть полноценным.
Также Нурисламов отметил важность отсутствия тревоги. Психотерапевт заявил, что нужно стараться сохранять спокойствие, так как тревога зря тратит мозговые ресурсы. Он посоветовал поступательно решать все проблемы и не переживать, пока не произошло ничего серьезного.
Ранее сообщалось, что найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.