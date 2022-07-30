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27 минут назад

Японский тест поможет выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Мира Маркина

Болезнь Альцгеймера – одно из самых коварных заболеваний на сегодняшний день. На ранних стадиях люди часто игнорируют симптомы заболевания, а когда оно начинает прогрессировать, справиться с ним становится гораздо сложнее.

Быстрый тест поможет выявить Альцгеймер на ранней стадии
Фото: unsplashunsplash

Зачастую с Альцгеймером сталкиваются пожилые люди, но иногда недуг начинает проявляться и в более раннем возрасте –например, после 45 лет. Не так давно в Японии появился тест, с помощью которого можно выяснить, грозит ли вам болезнь Альцгеймера. Подробнее об этом тесте – в материале "Рамблера".

Автором теста стал японский профессор Хидетоши Эндо. В своей работе он исследует процессы, происходящие в человеческом мозге с течением лет. По мнению эксперта, тренировать мозг также важно, как и тело. Для этого нужно регулярно решать задачи и головоломки – это поможет улучшить память и замедлить процессы старения в организме.

Тест, созданный Эндо, помогает выявить зачатки деменции у человека. На картинке ниже нужно найти четыре предмета: банан, гриб, руку и рыбу.

Открытые источники

Если вы отыскали все четыре предмета, повода для беспокойства нет. Очевидно, что вас мозг отлично работает. Вам остается лишь поддерживать форму. Если вы отыскали три предмета, с вашей внимательностью также все в порядке.

Если вы нашли только два предмета, постарайтесь почаще проходить подобные головоломки. Они помогут натренировать наблюдательность и прокачать мозг.

Если вы обнаружили лишь один предмет или ни одного – присмотритесь к своему здоровью прямо сейчас и не пренебрегайте обследованиями. По мнению Эндо, вы рискуете столкнуться с болезнью Альцгеймера, если не будете развивать мозг.

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