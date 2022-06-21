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3 часа назад

Найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Катерина Саломе

Имперский колледж здравоохранения Лондона разработал новый метод диагностики болезни Альцгеймера. Он позволяет выявить заболевание на самых ранних стадиях.

Найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях
Фото: pixabay.compixabay.com

Изначально методика с технологией машинного обучения для изучения структурных особенностей мозга была придумана для классификации раковых опухолей. Но вскоре ученые решили разделить мозг на 115 областей и выделили 660 различных характеристик, анализ которых с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет предсказать наличие болезни Альцгеймера.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 400 человек. Среди них были участники с разными стадиями болезни Альцгеймера, здоровые люди и пациенты с другими неврологическими состояниями, включая лобно-височную деменцию и болезнь Паркинсона.

В результате оказалось, что система машинного обучения на основе МРТ позволяет обнаружить наличие Альцгеймера в 98 процентах случаев. Она также смогла различить раннюю и позднюю стадии болезни с довольно высокой точностью у 79 процентов респондентов.

Ранее мы сообщали о том, что назван витамин, дефицит которого грозит болезнью Альцгеймера.

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