Найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Имперский колледж здравоохранения Лондона разработал новый метод диагностики болезни Альцгеймера. Он позволяет выявить заболевание на самых ранних стадиях.

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Изначально методика с технологией машинного обучения для изучения структурных особенностей мозга была придумана для классификации раковых опухолей. Но вскоре ученые решили разделить мозг на 115 областей и выделили 660 различных характеристик, анализ которых с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет предсказать наличие болезни Альцгеймера.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 400 человек. Среди них были участники с разными стадиями болезни Альцгеймера, здоровые люди и пациенты с другими неврологическими состояниями, включая лобно-височную деменцию и болезнь Паркинсона.

В результате оказалось, что система машинного обучения на основе МРТ позволяет обнаружить наличие Альцгеймера в 98 процентах случаев. Она также смогла различить раннюю и позднюю стадии болезни с довольно высокой точностью у 79 процентов респондентов.

Ранее мы сообщали о том, что назван витамин, дефицит которого грозит болезнью Альцгеймера.