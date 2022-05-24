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49 минут назад

Назван витамин, дефицит которого грозит болезнью Альцгеймера

Катерина Саломе

При недостатке в организме витамина B12 может развиться болезнь Альцгеймера. Об этом сообщила доктор Брунильда Назарио. Ее слова приводит "МедикФорум".

Назван витамин, дефицит которого грозит болезнью Альцгеймера
Фото: pixabay.compixabay.com

"Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс",

— заявила специалист.

По словам эксперта, недостаток вещества в организме не сразу дает о себе знать — первые годы может не быть внешних признаков патологий. Тем не менее со временем начинается необратимый процесс, утверждает врач, так как начинает ограничиваться доставка кислорода к тканям и органам.

Болезни и лекарства,
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