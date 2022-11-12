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4 часа назад

Невролог назвала симптомы развития деменции у пожилых людей

Мира Маркина

Врач-невролог Марина Аникина перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей, ее слова передает издание "Известия". Аникина отметила, что крайне важно внимательно относится к своим близким, ведь своевременное лечение даст возможность отсрочить активное развитие этого серьезного заболевания, хоть оно и считается необратимым.

Доктор призвала не игнорировать появление таких симптомов, как растерянность, неряшливость, бредовые утверждения, появление множества слов-паразитов в речи пожилого человека, равнодушие к своему внешнему виду или, напротив, явная озабоченность им, а также забывчивость и тревожность. Все это может указывать на развитие деменции и в таком случае обязательной является консультация врача-невролога.

Почему окситоцин важен для больных деменцией

«Ну и, конечно, нарушения памяти, не помнят текущее, сиюминутное, но достаточно хорошо могут помнить то, что было 20 лет назад. На развернутых стадиях это может приводить к тому, что человеку кажется, будто то, где он сейчас живет, — это чужое, я хочу вернуться туда, что я помню. И это рождает как раз блуждание, навязчивые уходы из дома», — пояснила Аникина.

Ранее "Рамблер" рассказывал о способе лечения деменции без лекарств.

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