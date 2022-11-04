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2 часа назад

Почему окситоцин важен для больных деменцией

Мира Маркина

Пациенты с деменцией часто сталкиваются с нарушениями памяти. Ученые Научного университета Токио предложили необычное решение этой проблемы. О нем читайте в статье “Рамблера”.

Почему окситоцин важен для больных деменцией
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гормон окситоцин участвует в формировании костей и лечении остеопороза. Недостаток его может негативно сказаться на регенерации мышц и привести к старению. То есть, окситоцин буквально оказывает омолаживающее действие в различных аспектах. А также он помогает бороться с воспалительными и окислительными процессами в организме.

Потеря памяти, наблюдаемая при болезни Альцгеймера, связана с накоплением β-амилоидного белка. А также – с постоянным воспалением. Японские ученые решили изучить, может ли окситоцин "сдержать" преждевременное старение мозга? Рецепторы окситоцина широко распространены в этом органе. Связан ли гормон с объемом гиппокампа и миндалевидного тела у пожилых людей (гиппокамп и миндалевидное тело играют важную роль в формировании памяти, познании и активации эмоций)?

Для участия в исследовании отобрали 596 деревенских жителей возрасте от 65 лет и старше. Все они прошли через измерение уровня окситоцина в сыворотке крови, МРТ головного мозга, мини-обследование психического состояния и клиническую оценку деменции дважды с разницей в семь лет.

Признаки того, что у вас уже начинается деменция

Эксперименты показали, что окситоцин регулирует когнитивное поведение в центральной нервной системе. Те люди, чей уровень гормона остался высоким, "отодвинули" проблемы с памятью. А это позволило ученым сделать смелый вывод о том, что окситоцин может помочь в борьбе с некоторыми симптомами болезни Альцгеймера.

Что самое важное – секрецию окситоцина можно стимулировать. Например, теплым общением с людьми, заботой, обращением к счастливым воспоминаниям. Поэтому отношения с другими людьми важны для пожилых. Дружба помогает бороться со старением мозга и потерей памяти.

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