Признаки того, что у вас уже начинается деменция

Более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией — расстройством, которое может лишить больного памяти и других когнитивных функций, таких как мышление, способность принимать решения, речь и многое другое. О том, какие сигналы могут указать на развитие у человека деменции, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

По данным Всемирной организации здравоохранения, «ежегодно регистрируется почти 10 миллионов новых случаев», и «в настоящее время это седьмая ведущая причина смерти среди всех болезней и одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей во всем мире». Деменция возникает, когда в мозгу происходит повреждение или потеря нервных клеток, и клетки не могут связываться друг с другом.

Видео дня

Хотя деменция в первую очередь поражает людей старше 65 лет, известно, что у молодых людей болезнь также может проявляться. Кроме того, она может начаться раньше, чем вы думаете.

«Деменция начинается задолго до того, как вы почувствуете первый симптом. На самом деле, это 20-летний процесс, который может проявиться в начале 40-летнего возраста. Это значит, что если вы сделаете правильный выбор образа жизни на раннем этапе, у вас будет достаточно времени, чтобы предотвратить или отсрочить ,болезнь», — объясняет Уильям Нилдс, доктор медицинских наук, главный медицинский директор центра по изучению мозга Gray Matters.

По словам специалиста, существует по крайней мере 36 различных факторов риска, которые вместе приводят к снижению когнитивных функций. Исследования показали, что, если мы комплексно подойдем к лечению этих основных причин, то сможем успешно предотвратить, отсрочить и даже обратить вспять деменцию.

Изменения в образе жизни, которые могут снизить риск деменции

По словам профессора биохимии неврологии Медицинского центра Джорджтаунского университета доктора Джеймса Джордано, есть способы снизить риски развития деменции:

- Поддержание сердечно-сосудистого здоровья;

- Исключение факторов риска, таких как диета с высоким содержанием жиров и сахара, курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни;

- Выполнение сложных когнитивных задач на протяжении всей жизни (таких как обучение новым навыкам, получение новой информации и поддержание физической активности) важны как для здоровья сердечно-сосудистой системы, так и сосудов головного мозга, а также для поддержания общей функции мозга»

По словам специалистов, 30% случаев деменции можно было бы предотвратить, если бы люди начали вести более здоровый образ жизни и заботиться о себе. На Международной конференции Ассоциации Альцгеймера (AAIC22) исследование показало, что потребление более 20% ежедневного потребление калорий с продуктами, подвергшимися глубокой обработке, связано со снижением когнитивных функций. Результаты недавних исследований показывают, что регулярная физическая активность, даже умеренная или с низкой физической нагрузкой, например растяжка, может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями (MCI).

Сигналы

По словам доктора Джордано, признаки развития деменции включают в себя:

- Прогрессивные изменения когнитивных способностей, таких как память, планирование, знакомство с повседневными задачами;

- Необычные изменения настроения;

- Нарушения сна и усиление фрустрации;

- Потеря кратковременной памяти, при этом долговременные воспоминания остаются относительно сохранными, по крайней мере, в течение первых нескольких лет заболевания.

"Пациенты могут легко впадать в фрустрацию, быть высокоэмоциональными, возбужденными или вялыми. обратите внимание, что простая забывчивость, легкая рассеянность, периодические изменения настроения и изменения в режиме сна или не являются непосредственными причинами для беспокойства. Но если эти признаки и симптомы станут более стойкими, распространенными или тяжелыми, может быть разумно обратиться за медицинской помощью и советом", — объяснил доктор Джеймс.

При этом, по словам Эстер Ле Риш (генеральный директор и основатель Tover) признаки слабоумия варьируются от человека к человеку. Общие симптомы включают повторяющиеся проблемы с памятью, поведенческие проблемы и изменения характера: