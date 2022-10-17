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3 часа назад

Ученые заявили об эффективности психотерапии в борьбе с деменцией

Мира Маркина

Исследователи из Калифорнийского университета раскрыли способ, устраняющий симптомы деменции без лекарств. Результаты работы ученых опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

Раскрыт способ лечения деменции без лекарств
Фото: unsplashunsplash

Эксперты проанализировали данные 2,5 миллионов человек, которые имели клинические проявления депрессии, тревожности, а также прошли курс психотерапии с 2012 по 2019 год. После этого ученые изучили анкеты пациентов с деменцией до начала консультирования – всего 1549 человек. Кроме того, в исследование включили контрольную группу без деменции, в которую вошло 1329 человек.

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В ходе работы специалисты установили, что среди людей с деменцией психотерапия была эффективным методом лечения. Вместе с тем у 63% испытуемых наблюдалось уменьшение симптомов депрессии и тревожности. Примерно 40% испытуемых полностью выздоровели.

Но и это еще не все: в контрольной группе 70% участников отметили улучшение самочувствия, а 47% выздоровели.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог Комаров перечислил инфекции, которые приводят к болезни Альцгеймера.

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