Выяснилось, сколько людей приобрело Альцгеймер после COVID-19

Ученые из американского университета Кейс Вестерн Резерв выяснили, как много людей сталкиваются с болезнью Альцгеймера после COVID-19.
Cогласно исследованию, в течение года после перенесенного коронавируса риск развития Альцгеймера возрастает в два раза.
"У людей старше 65 лет вероятность развития заболевания мозга после заражения COVID на 50–80 % выше, чем у тех, кто им не болел",
– подчеркнули эксперты.
При этом специалисты еще не выяснили, вызывает ли коронавирус болезнь Альцгеймера, или же он ускоряет ее развитие у людей, которые и так должны были заболеть.
Помимо прочего, в исследовании сказано, что риску развития данного недуга наиболее подвержены женщины старше 85 лет.
Профессор Памела Дэвис отметила, что причины развития у людей болезни Альцгеймера пока "мало изучены". Но в числе основных уже известных – перенесенные инфекции, особенно вирусные, а также воспалительный процесс.
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