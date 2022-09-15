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2 часа назад

Ученые выяснили, сколько людей приобрело болезнь Альцгеймера после COVID-19

Мира Маркина

Ученые из американского университета Кейс Вестерн Резерв выяснили, как много людей сталкиваются с болезнью Альцгеймера после COVID-19.

Выяснилось, сколько людей приобрело Альцгеймер после COVID-19
Фото: unsplashunsplash

Cогласно исследованию, в течение года после перенесенного коронавируса риск развития Альцгеймера возрастает в два раза.

"У людей старше 65 лет вероятность развития заболевания мозга после заражения COVID на 50–80 % выше, чем у тех, кто им не болел",

– подчеркнули эксперты.

При этом специалисты еще не выяснили, вызывает ли коронавирус болезнь Альцгеймера, или же он ускоряет ее развитие у людей, которые и так должны были заболеть.

Помимо прочего, в исследовании сказано, что риску развития данного недуга наиболее подвержены женщины старше 85 лет.

Профессор Памела Дэвис отметила, что причины развития у людей болезни Альцгеймера пока "мало изучены". Но в числе основных уже известных – перенесенные инфекции, особенно вирусные, а также воспалительный процесс.

Ранее "Рамблер" рассказывал, где сдать тест на коронавирус бесплатно в Москве.

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