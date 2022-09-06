Где сдать тест на коронавирус бесплатно в Москве

Коронавирусная инфекция не хочет сдавать свои позиции, статистика говорит о том, что заболеваемость и количество госпитализаций продолжают расти. Все это значит, что нужно вновь соблюдать повышенную осторожность и быть внимательным к состоянию собственного здоровья. «Рамблер» рассказывает, где можно сдать бесплатный тест на коронавирус и что после этого делать дальше.
Все москвичи могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19, причем сделать это можно, во-первых, бесплатно, а во-вторых, без записи. Обратиться можно в любой момент, если возникли малейшие подозрения на то, что у вас может быть коронавирусная инфекция. Это важно для всех, таким образом вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье тех, то вас окружает — родных, близких, друзей, коллег.
Экспресс-тест определяет наличие антигена к коронавирусной инфекции методом иммунохроматографического анализа, другое название — экспресс-тестирование ИХА). Что при этом происходит:
Такие тесты продаются в аптеках, но, чтобы у самого себя или своего родственника взять анализ, нужно иметь определенную сноровку. Для многих обращение к специалисту — простой и доступный способ решить проблему.
Как и в случае с любым другим заболеванием, коронавирусную инфекцию проще и эффективнее лечить, если она была выявлена на ранней стадии. Так снижаются риски тяжелого течения болезни, после которого могут развиться осложнения и понадобиться долгий период реабилитации и восстановления. Кроме того, такой тест поможет обнаружить коронавирус у бессимптомных носителей, например, после контакта с человеком, у которого достоверно диагностирован COVID-19.
Центр экспресс-тестирования открыт в ГУМе на третьем этаже.
Если боитесь, что будет очередь, и хотите подстраховаться, запишитесь заранее на сайте www.emias.info. Для этого нужен только документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.
Если результат оказался отрицательным, это очень хорошо, но вовсе не значит, что можно расслабиться и нырять в толпу. Продолжайте соблюдать дистанцию, носить маску и регулярно мыть руки.
Положительный результат означает, что теперь вам нужно подтвердить диагноз с помощью ПЦР-теста. Его сделают на месте и также бесплатно, но результат будет готов позже. Срок готовности — 1-3 дня. Результат теста можно увидеть в своей электронной медицинской карте или дождаться СМС-сообщения. До этого времени вам нужно соблюдать режим самоизоляции. Если ПЦР-тест подтвердит, что у вас коронавирус, к вам придет врач, осмотрит, назначит лечение и откроет больничный.