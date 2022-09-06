Где сдать тест на коронавирус бесплатно в Москве

Коронавирусная инфекция не хочет сдавать свои позиции, статистика говорит о том, что заболеваемость и количество госпитализаций продолжают расти. Все это значит, что нужно вновь соблюдать повышенную осторожность и быть внимательным к состоянию собственного здоровья. «Рамблер» рассказывает, где можно сдать бесплатный тест на коронавирус и что после этого делать дальше.

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Все москвичи могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19, причем сделать это можно, во-первых, бесплатно, а во-вторых, без записи. Обратиться можно в любой момент, если возникли малейшие подозрения на то, что у вас может быть коронавирусная инфекция. Это важно для всех, таким образом вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье тех, то вас окружает — родных, близких, друзей, коллег.

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Как работает экспресс-тест

Экспресс-тест определяет наличие антигена к коронавирусной инфекции методом иммунохроматографического анализа, другое название — экспресс-тестирование ИХА). Что при этом происходит:

У вас берут мазок из полости носа, это не больно, но немного неприятно. Можно морщиться, выпучивать глаза, говорить «ыыыыы» и даже пищать — специалисты не будут смеяться, а скорее наоборот всячески вас поддержат и подбодрят. Далее нужно дождаться результата — ждать не более 15 минут, чаще — меньше.

Такие тесты продаются в аптеках, но, чтобы у самого себя или своего родственника взять анализ, нужно иметь определенную сноровку. Для многих обращение к специалисту — простой и доступный способ решить проблему.

Зачем нужно экспресс-тестирование на COVID-19

Как и в случае с любым другим заболеванием, коронавирусную инфекцию проще и эффективнее лечить, если она была выявлена на ранней стадии. Так снижаются риски тяжелого течения болезни, после которого могут развиться осложнения и понадобиться долгий период реабилитации и восстановления. Кроме того, такой тест поможет обнаружить коронавирус у бессимптомных носителей, например, после контакта с человеком, у которого достоверно диагностирован COVID-19.

Где можно сдать тест на COVID-19

Центр экспресс-тестирования открыт в ГУМе на третьем этаже.

Точный адрес: Красная площадь, дом 3.

Режим работы: с 10:00 до 21:00 без перерывов и выходных.

Как пройти тест еще быстрее

Если боитесь, что будет очередь, и хотите подстраховаться, запишитесь заранее на сайте www.emias.info. Для этого нужен только документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.

Что делать дальше

Если результат оказался отрицательным, это очень хорошо, но вовсе не значит, что можно расслабиться и нырять в толпу. Продолжайте соблюдать дистанцию, носить маску и регулярно мыть руки.