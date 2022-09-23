Перенесенная инфекция может стать причиной ускоренного развития болезни Альцгеймера. Речь идет о пожилых пациентах. Какие известные медицине инфекции провоцируют деменцию, “Вечерней Москве” рассказал невролог Александр Комаров.

По словам медика, если человек в возрасте имеет в анамнезе нарушения функций сердечно-сосудистой системы или болезни обмена веществ, то для него обычный парагрипп может иметь тяжелые последствия. Например, осложнение в виде энцефаломиелита, который приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Не менее опасны для пожилых герпес и коронавирус. Последний зачастую сопровождается аутоиммунной агрессией (после болезни), нарушениями питания, тромбозом мелких сосудов. Эти осложнения провоцируют разрушение нейронов коры головного мозга и, как следствие, приводят к болезни Альцгеймера или скорой деменции.

В качестве профилактики Комаров рекомендовал прием витаминных комплексов (по согласованию с лечащим врачом) и внимательное лечение хронических заболеваний.

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