Перечислены опасные для пожилых людей лекарства

Прием некоторых препаратов в пожилом возрасте может привести к непредсказуемым последствиям, предупредил терапевт Алексей Хухрев в беседе с “Москвой 24”.

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Очень часто, отметил врач, пациенты в возрасте прибегают к “коктейлю родом из СССР” – приему валокордина и корвалола. Однако мало кто предполагает, что фенобарбитал, содержащийся в этих препаратах, сильно влияет на координацию движений. Как итог – пожилые люди получают травмы буквально “на ровном месте”.

Еще одна группа препаратов, с которой следует быть осторожными – это антигистаминные, снотворные и транквилизаторы. По словам эксперта, их прием может спровоцировать реакцию перевозбуждения, тревогу.

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