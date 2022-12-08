Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
3 часа назад

Кардиолог рассказала, какие лекарства могут вызвать внутреннее кровотечение

Мира Маркина

Если бесконтрольно принимать препараты для разжижения крови, можно спровоцировать внутреннее кровотечение. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.

Какие лекарства могут вызвать внутреннее кровотечение
Фото: PxherePxhere

Опасной, по словам эксперта, может быть передозировка антикоагулянтов. Их часто назначают при тромбозе и коронавирусе, чтобы уменьшить свертываемость крови. Препараты способны вызвать внутреннее кровотечение или геморрагический инсульт, которые приводят к летальному исходу.

Найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта

"С этими препаратами надо быть осторожнее и всегда принимать их под контролем врача и именно в той дозировке, которую он прописал", — говорит кардиолог.

Она подчеркнула, что назначать или менять дозировку антикоагулянтов самостоятельно нельзя.

Ранее "Рамблер" писал, что один из самых опасных методов разжижения крови — аспирин. У многих, кто регулярно принимает аспирин, возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители