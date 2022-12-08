Какие лекарства могут вызвать внутреннее кровотечение

Если бесконтрольно принимать препараты для разжижения крови, можно спровоцировать внутреннее кровотечение. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.

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Опасной, по словам эксперта, может быть передозировка антикоагулянтов. Их часто назначают при тромбозе и коронавирусе, чтобы уменьшить свертываемость крови. Препараты способны вызвать внутреннее кровотечение или геморрагический инсульт, которые приводят к летальному исходу.

"С этими препаратами надо быть осторожнее и всегда принимать их под контролем врача и именно в той дозировке, которую он прописал", — говорит кардиолог.

Она подчеркнула, что назначать или менять дозировку антикоагулянтов самостоятельно нельзя.