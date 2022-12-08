Какие лекарства могут вызвать внутреннее кровотечение

Если бесконтрольно принимать препараты для разжижения крови, можно спровоцировать внутреннее кровотечение. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.
Опасной, по словам эксперта, может быть передозировка антикоагулянтов. Их часто назначают при тромбозе и коронавирусе, чтобы уменьшить свертываемость крови. Препараты способны вызвать внутреннее кровотечение или геморрагический инсульт, которые приводят к летальному исходу.
"С этими препаратами надо быть осторожнее и всегда принимать их под контролем врача и именно в той дозировке, которую он прописал", — говорит кардиолог.
Она подчеркнула, что назначать или менять дозировку антикоагулянтов самостоятельно нельзя.
Ранее "Рамблер" писал, что один из самых опасных методов разжижения крови — аспирин. У многих, кто регулярно принимает аспирин, возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений.