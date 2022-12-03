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44 минуты назад

В РФ обнаружили вспышку мышиной лихорадки. Как ее распознать и не заразиться: видео

Диана Товсепова

С наступлением холодов в стране циркулирует все больше вирусов и серьезных болезней.

На этот раз врачи зафиксировали вспышку мышиной лихорадки. Она произошла в Башкирии и "скосила" 31 жителя поселка Серафимовский в Туймазинском районе.

Мышиная лихорадка — остро протекающая болезнь, вызванная вирусом, природно-очагового происхождения. Болезнь проявляется как тяжелая простуда, с ознобом, повышенной температурой и ломотой тела.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о том, как избежать заражения мышиной лихорадкой и чем она опасна для человека. Об этом в программе «Мир. Мнение» врач-иммунолог, специалист по особо опасным болезням, к. м. н. Владислав Жемчугов.

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Ранее мы писали о том, почему при вирусных заболеваниях болят мышцы.

Болезни и лекарства,Видео,Владислав Жемчугов,
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