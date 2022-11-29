Менингит — серьезное и опасное заболевание, которое до появления антибиотиков оставляло сотни людей без слуха. Благодаря современной медицине болезнь легко поддается лечению, но менее опасной не стала. Дело в том, что в остром периоде менингит характеризуется высокой смертностью. Кроме того, у него есть очень серьезные последствия в виде глухоты, судорог, нарушения умственного развития, параличей. О том, какие симптомы у менингита и как он передается — в материале “Рамблера”.
Сначала менингит проявляется как простуда или обычный грипп. Для первых симптомов характерна температура, слабость, головная боль и спутанность сознания. Однако по мере течения заболевания начинают проявляться и другие симптомы: светобоязнь, лихорадка, рвота, сыпь и судороги.
Существует несколько типов менингитов, которые различают по типу возбудителя, и все они имеют разные симптомы. Однако врачи выделяют общие симптомы, характерные для всех менингитов. Среди них — менингеальный синдром (повышенный тонус мышц спины и затылка, изменения спинномозговой жидкости); общемозговой синдром (сонливость, галлюцинации); астеновегетативный синдром (низкая работоспособность); судорожный синдром и общеинфекционный синдром.
Для постановки диагноза необходимо сдать ряд анализов по назначению врача. В первую очередь, пациенту назначают анализ крови. С его помощью врачи смотрят на наличие инфекций в крови пациента, а также проверяют свойства клеток крови. Также сдается анализ СМЖ (спинномозговой жидкости), так как именно на нее воздействует менингит в первую очередь. У пациента берут сыворотку крови, чтобы исследовать ее на наличие антигенов и антител. На инфекцию проверяют также мазки из горла и носа.
Как передается менингит
У менингита есть различные пути появления. Один из них — бактериальные инфекции и другие заболевания.
Тем не менее, попадает возбудитель заболевания в организм всегда одинаково.
Также менингит не может появиться у полностью здорового человека. Чаще всего организм заражается из-за слабого иммунитета.