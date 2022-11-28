Почему при вирусных заболеваниях болят мышцы

Большинство заболевших вирусными заболеваниями страдает от так называемой "ломоты" в теле и болей в мышцах. Почему такое происходит и как мышцы могут быть связаны с обыкновенной простудой или любой другой инфекцией? "Рамблер" задал эти вопросы врачу общей практики Денису Прокофьеву.

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Боль в мышцах во время вирусного заболевания возникает из-за интоксикации организма. Правильнее сказать, эта боль возникает лишь как один из симптомов интоксикации.

Этот механизм достаточно простой: в кровь попадают токсины, которые вызывают воспаление. В мышечных и суставных тканях формируются воспалительный процесс и токсическое действие возбудителя инфекции. Из-за этих процессов и проявляются болевые ощущения.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Мышечную боль такой природы можно убрать двумя способами. Первый и самый очевидный: лечить основное заболевание, ведь на фоне выздоровления будет уходить и боль.

Если нам необходимо быстро купировать боль в мышцах, имеет смысл проводить дезинтоксикацию организма или принимать НПВС.