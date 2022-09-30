Три вопроса доктору о боли в мышцах

Есть специфические исследования, которые позволяют отследить состояние мышечной ткани. Эти исследования называются электронейрография. На самом деле можно сделать ультразвук или МРТ, но это не будет ключевым обследованием.



Конечно, есть и другие виды боли в мышечной ткани: не только после спортивных нагрузок и перенапряжения. Боль может быть связана и с проблемой интоксикации. Есть ряд заболеваний, которые обуславливают эти боли, но, как правило, они связаны с проблемой неврологии или воспаления нерва. В основе лежит воспаление нерва, а дальше уже опосредовано мышечный спазм и боль в мышцах.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"