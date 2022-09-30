Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
24 минуты назад

Три вопроса доктору о боли в мышцах

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о боли в мышцах. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Три вопроса доктору о боли в мышцах
Фото: pxhere.compxhere.com

Причины боли в мышцах

Видео дня

По словам медика, причин мышечной боли может быть достаточно много.

Первая - перенапряжение или мышечный спазм. Возникает он, когда при повышенной нагрузке происходит перенапряжение мышечной ткани, и в результате возникает боль, ее дают нервные волокна.

Вторая причина - патология, связанная с недостаточным кровоснабжением мышечной ткани. В результате возникает гипоксия тканей, нехватка кровоснабжения, и болевой импульс, опять же из-за сдавливания нервных окончаний. Отложения кальцинатов, выделение молочной кислоты - это все мифы. Основная боль, которая возникает, например, после спорта, связана с тем, что при нагрузке мышца получала много крови и кислорода, но на следующий день, когда мы находимся в режиме спокойствия, кровь с кислородом не поступают, и возникает болевой импульс.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как установить причину

Как объяснил врач, причина боли зависит от групп мышц. Весь организм окован мышечным корсетом: это мышцы спины, грудной клетки, икроножные мышцы, бедренные мышцы и другие.

Есть специфические исследования, которые позволяют отследить состояние мышечной ткани. Эти исследования называются электронейрография. На самом деле можно сделать ультразвук или МРТ, но это не будет ключевым обследованием.

Конечно, есть и другие виды боли в мышечной ткани: не только после спортивных нагрузок и перенапряжения. Боль может быть связана и с проблемой интоксикации. Есть ряд заболеваний, которые обуславливают эти боли, но, как правило, они связаны с проблемой неврологии или воспаления нерва. В основе лежит воспаление нерва, а дальше уже опосредовано мышечный спазм и боль в мышцах.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

К какому врачу обратиться

Чтобы установить причину слабости и боли в мышцах необходимо обратиться за консультацией к профильным специалистам - врачу-неврологу и врачу общей практики.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители