Три вопроса доктору о боли в мышцах

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о боли в мышцах. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам медика, причин мышечной боли может быть достаточно много.
Как объяснил врач, причина боли зависит от групп мышц. Весь организм окован мышечным корсетом: это мышцы спины, грудной клетки, икроножные мышцы, бедренные мышцы и другие.
Чтобы установить причину слабости и боли в мышцах необходимо обратиться за консультацией к профильным специалистам - врачу-неврологу и врачу общей практики.