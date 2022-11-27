Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Что делать, если появляется боль в колене: видео

Мира Маркина

Инструктор лечебной физкультуры Илья Артеменко рассказал, как помочь себе при боли в коленном суставе, которая появляется во время спуска с лестницы. Колени, как и позвоночник, получают большую нагрузку ежедневно, поэтому важно уделять внимание профилактике укрепления мышечного скелета. Для того, чтобы ваше тело не болело, нужно регулярно заниматься спортом и поднимать уровень общей физической подготовки. При хорошем тонусе всего тела проблем с опороно-двигательным аппаратом будет меньше.

Коленные суставы питаются и поддерживаются краем четырехглавой мышцы бедра, поэтому с помощью упражнений на растяжение и укрепление мышц бедра можно облегчить или совсем снять боль в коленном суставе. Для тренировки вам понадобится роллер МФР или небольшие мячи.

Подробнее о том, как выполнять упражнения, смотрите в видео.

Простой способ держать осанку

Ранее мы писали о том, что такое нейропатические боли и в каких случаях они возникают.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители