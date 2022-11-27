Что делать, если появляется боль в колене: видео

Инструктор лечебной физкультуры Илья Артеменко рассказал, как помочь себе при боли в коленном суставе, которая появляется во время спуска с лестницы. Колени, как и позвоночник, получают большую нагрузку ежедневно, поэтому важно уделять внимание профилактике укрепления мышечного скелета. Для того, чтобы ваше тело не болело, нужно регулярно заниматься спортом и поднимать уровень общей физической подготовки. При хорошем тонусе всего тела проблем с опороно-двигательным аппаратом будет меньше.

Коленные суставы питаются и поддерживаются краем четырехглавой мышцы бедра, поэтому с помощью упражнений на растяжение и укрепление мышц бедра можно облегчить или совсем снять боль в коленном суставе. Для тренировки вам понадобится роллер МФР или небольшие мячи.

Подробнее о том, как выполнять упражнения, смотрите в видео.