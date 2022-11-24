Что такое нейропатические боли и в каких случаях они возникают

Существует много разновидностей боли: острая, хроническая, фантомная, кожная, соматическая, внутренняя, нейропатическая и много других вариантов. В сегодняшнем материале "Рамблер" расскажет, что такое нейропатическая боль, отчего и у кого она возникает и как с ней справляются. В этом нам помог разобраться эксперт, врач общей практики и бариатрический хирург Максим Елисеев.
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Причины нейропатических болей
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Нейропатическая боль отличается по происхождения от той боли, которая возникает в результате механического (из-за травмы, удара) воздействия на наш организм.
В случае с нейропатической происходит патологическое возбуждение нейронов в периферической или центральной частях нервной системы, что в свою очередь и провоцирует появление болевых ощущений.
Нейропатическая боль проявляется как правило жжением по ходу раздраженного нерва. Отёк мягких тканей, судорожное сокращение мышц в этой области – также являются симптомами проявления нейропатических болей.
К этому списку можно отнести и пониженную или повышенную чувствительность кожи в данной локализации. К примеру, даже обыкновенное прикосновение может быть болезненным, если природа болей нейропатическая.