Что такое нейропатические боли и в каких случаях они возникают

Существует много разновидностей боли: острая, хроническая, фантомная, кожная, соматическая, внутренняя, нейропатическая и много других вариантов. В сегодняшнем материале "Рамблер" расскажет, что такое нейропатическая боль, отчего и у кого она возникает и как с ней справляются. В этом нам помог разобраться эксперт, врач общей практики и бариатрический хирург Максим Елисеев.

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Причины нейропатических болей

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Нейропатическая боль отличается по происхождения от той боли, которая возникает в результате механического (из-за травмы, удара) воздействия на наш организм.

В случае с нейропатической происходит патологическое возбуждение нейронов в периферической или центральной частях нервной системы, что в свою очередь и провоцирует появление болевых ощущений.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Раздражении центрального типа происходит при таких заболеваниях и недугах, как рассеянный склероз, повреждения спинного мозга, а также в следствие случившихся инсультов.

Периферический вариант возникает при сахарном диабете, герпетической вирусной инфекции и некоторых других причинах.

Также к причинам возникновения нейропатических болей можно отнести состояния, полученные в результате алкогольной интоксикации и последствия токсических отравлений различного генеза.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Проявление нейропатических болей

Нейропатическая боль проявляется как правило жжением по ходу раздраженного нерва. Отёк мягких тканей, судорожное сокращение мышц в этой области – также являются симптомами проявления нейропатических болей.