Кардиолог рассказал, как не пропустить инфаркт и инсульт

Предсказать, когда разовьется инфаркт или инсульт, невозможно, отметил кардиолог Ефремкин Иван . Тем не менее очень важно как можно скорее доставить пациента в больницу для оказания помощи. Какие симптомы подскажут, что ситуация становится опасной, эксперт рассказал “Ленте.ру” .

Появление сильной сдавливающей боли за грудиной (с отдачей в левое плечо или челюсть), которая не проходит в состоянии покоя; ощущение тяжести в груди, слабость и головокружение – основные признаки инфаркта, заявил Ефремкин. Нередко в этом состоянии у пациентов отмечается высокий пульс, появляется липкий и холодный пот, одышка. Сознание может быть спутанным. Некоторые люди зацикливаются на страхе смерти.