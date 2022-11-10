Кардиолог рассказал, как не пропустить инфаркт и инсульт

Предсказать, когда разовьется инфаркт или инсульт, невозможно, отметил кардиолог Ефремкин Иван. Тем не менее очень важно как можно скорее доставить пациента в больницу для оказания помощи. Какие симптомы подскажут, что ситуация становится опасной, эксперт рассказал “Ленте.ру”.
Появление сильной сдавливающей боли за грудиной (с отдачей в левое плечо или челюсть), которая не проходит в состоянии покоя; ощущение тяжести в груди, слабость и головокружение – основные признаки инфаркта, заявил Ефремкин. Нередко в этом состоянии у пациентов отмечается высокий пульс, появляется липкий и холодный пот, одышка. Сознание может быть спутанным. Некоторые люди зацикливаются на страхе смерти.
“Иногда может быть сильная тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Также у пациентов с сахарным диабетом болевого синдрома может не быть”, — предупредил медик.
Главными признаками инсульта, по словам эксперта, можно считать:
Существует бытовой тест на определение инсульта.
“Простой тест — попросить человека улыбнуться или поднять обе руки одновременно. Он не сможет этого сделать, потому что одна сторона тела будет парализована”, — сообщил Ефремкин.
Ранее “Рамблер” рассказывал о влиянии вакцинации от гриппа на развитие инсульта.