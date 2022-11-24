Простой способ держать осанку: видео

"Выпрями спину" – одно из самых распространенных замечаний, которые мы слышим в детстве. А многие так и не вводят это в привычку и в более зрелом возрасте, что приводит к многочисленным заболеваниям позвоночника и довольно сильно отражается на качестве жизни.

Держать спину прямо действительно крайне важно. Помимо того, что от этого зависит ваше здоровье, это еще и положительно влияет на то, как вы выглядите со стороны.

Пользователь социальной сети TikTok c ником @oleg_beslekoev в опубликованном в своем аккаунте видео поделился лайфхаком, который поможет держать осанку. Для этого он предлагает воспользоваться кинезиотейпом и наклеить его таким образом, что он помешает вам "сгорбиться" и будет регулярно напоминать о том, что стоит выпрямиться.