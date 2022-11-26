Малышева и Продеус назвали главный признак смертельной болезни

В эфире программы "Жить здорово" известные на всю страну доктора Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали об основном симптоме опасного заболевания, способного привести к смерти. Речь идет о менингите.

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Специалисты отметили, что менингит может убить ребенка буквально за сутки, потому внимательность к признакам этого недуга имеет огромное значение. Малышева предупредила, что при подозрениях на это заболевание, первое, что нужно проверить, не развилась ли ригидность затылочных мышц. Сделать это довольно просто.

Если ребенок спит на спине, необходимо поднять его голову, попытавшись прижать к груди. При менингите этого сделать не получится из-за спазма затылочных мышц – они напрягутся и не позволят подбородку дотянуться до грудной клетки.

Помимо этого, у больного менингитом обычно наблюдаются слабость, вялость и отсутствие реакций на любые внешние раздражители.

Врачи посоветовали при обнаружении подобных симптомов немедленно вызывать скорую помощь.