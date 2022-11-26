Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Малышева и Продеус назвали главный признак смертельной болезни

Мира Маркина

В эфире программы "Жить здорово" известные на всю страну доктора Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали об основном симптоме опасного заболевания, способного привести к смерти. Речь идет о менингите.

Малышева и Продеус назвали главный признак смертельной болезни
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты отметили, что менингит может убить ребенка буквально за сутки, потому внимательность к признакам этого недуга имеет огромное значение. Малышева предупредила, что при подозрениях на это заболевание, первое, что нужно проверить, не развилась ли ригидность затылочных мышц. Сделать это довольно просто.

Если ребенок спит на спине, необходимо поднять его голову, попытавшись прижать к груди. При менингите этого сделать не получится из-за спазма затылочных мышц – они напрягутся и не позволят подбородку дотянуться до грудной клетки.

Терапевт назвала главный симптом менингита

Помимо этого, у больного менингитом обычно наблюдаются слабость, вялость и отсутствие реакций на любые внешние раздражители.

Врачи посоветовали при обнаружении подобных симптомов немедленно вызывать скорую помощь.

Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах развития деменции.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители