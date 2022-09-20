"Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно".