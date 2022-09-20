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2 часа назад

Терапевт Алексеева назвала главный симптом менингита

Мария Иглина

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом, так называют воспаление оболочек головного и спинного мозга. Подробностями эксперт поделилась в беседе с URA.RU.

Так, медик рассказала, что при вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, которая локализуется в затылочной части:

"Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно".

Алексеева также отметила, что вирусный менингит является сезонным заболеванием. Он передается как и любая вирусная инфекция.

Ранее гастроэнтеролог назвала неочевидные симптомы гельминтоза.

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