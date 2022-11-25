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1 час назад

Врач Ольга Шарапова рассказала, кто наиболее уязвим для туберкулеза

Мира Маркина

Туберкулез – опасное заболевание, поражающее легкие и, в некоторых случаях, другие органы. Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова рассказала «Газете.Ru» о том, какие группы людей являются самыми уязвимыми для заражения туберкулезом. По мнению врача, к ним можно отнести диабетиков, людей с хроническими заболеваниями легких, мигрантов и военнослужащих.

Врач рассказала, кто чаще всего заражается туберкулезом
Фото: UnsplashUnsplash

Заражение туберкулезом происходит в основном воздушно-капельным путем от тех, кто болеет им в открытой форме. Еще один путь заражения — молочная продукция от больных животных.

Одна из главных опасностей туберкулеза состоит в том, что он имеет скрытую форму при которой симптомы отсутствуют, и человек может даже не подозревать о том, что болен. При этом лечение ему все равно требуется, поскольку болезнь может принять активную форму и стать причиной заражения других людей.

Симптомами туберкулеза являются сильный кашель, резкое похудение, потливость, болезненные ощущения в грудной клетке, чувство усталости. При этом одышка и кашель, похожий на простудный, также могут быть неявными симптомами.

Врач советует вакцинацию от туберкулеза в качестве лучшего варианта профилактики заболевания. На сегодняшний день вакцинация БЦЖ в России обязательно проводится на 3-7 день после рождения, ревакцинацию делают в возрасте 7 и 14 лет.

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Ранее "Рамблер рассказывал о том, как туберкулез пытались лечить с помощью золота.

Болезни и лекарства,Ольга Шарапова,
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