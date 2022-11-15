Три признака, что с насморком пора к ЛОРу: видео

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма назвала три основных признака, которые сигнализируют о том, что с насморком пора обратиться к ЛОРу.

Некоторые симптомы насморка могут указывать на опасные заболевания, поэтому важно уметь их идентифицировать и вовремя обратиться за помощью к специалисту. Например, если насморк не проходит больше недели, то не стоит ждать, когда он сам "рассосется". Ведь игнорирование проблемы может привести к осложненному течению болезни.

Подробнее о том, когда с насморком пора обратиться ко врачу, смотрите в видео.

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