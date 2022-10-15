Как раньше лечили туберкулез с помощью золота

В 1882 году Роберт Кох объявил об открытии палочки Коха — бактерии, которая провоцирует туберкулез. Открытие стало началом диагностики и лечения опасного заболевания. "Рамблер" расскажет, удалось ли это.

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До сих пор туберкулез считается одной из самых опасных болезней в мире. По данным ВОЗ, каждый день от него умирает более 4,1 тыс. человек, а десятки тысяч заболевают. К сожалению, пандемия коронавируса ухудшила статистику.

Вылечить болезнь трудно, так как у микобактерии быстро формируется устойчивость к лекарственным препаратам. Вместе с этим она может развиться из-за неблагоприятных факторов окружающей среды.

Например, закрытая форма туберкулеза без должного лечения легко перетекает в открытую. С течением болезни иммунная система организма слабеет, поэтому на преобразование закрытой формы влияет множество факторов, начиная от плохого питания, заканчивая пребыванием в сыром помещении.

Сам Роберт Кох стал первым врачом, который начал использовать соединения на основе металлов для лечения туберкулеза. Это были соли золота, но из-за их токсичности эксперименты пришлось остановить. Дозировка солей была слишком большой, поэтому большинство пациентов погибало.

Однако соли золота используются для борьбы с туберкулезом и в наши дни, так как они повышают устойчивость организма заболеванию. Группы ученых изучают и другие металлы — медь, цинк и железо. Внедрение металла в органическую молекулу повышает его эффективность. Но чтобы использовать этот результат, необходимо провести долгий процесс испытаний.