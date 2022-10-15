Как раньше лечили туберкулез с помощью золота

В 1882 году Роберт Кох объявил об открытии палочки Коха — бактерии, которая провоцирует туберкулез. Открытие стало началом диагностики и лечения опасного заболевания. "Рамблер" расскажет, удалось ли это.
До сих пор туберкулез считается одной из самых опасных болезней в мире. По данным ВОЗ, каждый день от него умирает более 4,1 тыс. человек, а десятки тысяч заболевают. К сожалению, пандемия коронавируса ухудшила статистику.
Вылечить болезнь трудно, так как у микобактерии быстро формируется устойчивость к лекарственным препаратам. Вместе с этим она может развиться из-за неблагоприятных факторов окружающей среды.
Например, закрытая форма туберкулеза без должного лечения легко перетекает в открытую. С течением болезни иммунная система организма слабеет, поэтому на преобразование закрытой формы влияет множество факторов, начиная от плохого питания, заканчивая пребыванием в сыром помещении.
Сам Роберт Кох стал первым врачом, который начал использовать соединения на основе металлов для лечения туберкулеза. Это были соли золота, но из-за их токсичности эксперименты пришлось остановить. Дозировка солей была слишком большой, поэтому большинство пациентов погибало.
Однако соли золота используются для борьбы с туберкулезом и в наши дни, так как они повышают устойчивость организма заболеванию. Группы ученых изучают и другие металлы — медь, цинк и железо. Внедрение металла в органическую молекулу повышает его эффективность. Но чтобы использовать этот результат, необходимо провести долгий процесс испытаний.
Сейчас существует комплексная терапия, которая помогает побороть туберкулез на ранних этапах развития. Поэтому при возникновении симптомов, неоходимо как можно скорее обратиться к врачу.