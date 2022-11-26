Можно ли вылечить больное горло мороженым: видео

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, стоит ли лечить больное горло мороженым.

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Многие считают, что мороженое помогает снять воспаление в горле при ангине, однако это распространенный миф. Мороженое действует как холод, приложенный к ушибленной коленке: на время снимает болевые ощущения, но проблему не решает.

А если боль в горле вызвана инфекционным заболеванием, таким как ангина или фарингит, то стоит воздержаться не только от холодного, но и от сладкого. Сахар является питательной средой для микроорганизмов и способствует их размножению.

Подробнее о том, можно ли вылечить боль в горле мороженым, смотрите в видео.