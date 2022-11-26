Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Можно ли вылечить больное горло мороженым: видео

Стелла Шмель

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, стоит ли лечить больное горло мороженым.

Можно ли вылечить больное горло мороженым: видео
Фото: UnsplashUnsplash

Многие считают, что мороженое помогает снять воспаление в горле при ангине, однако это распространенный миф. Мороженое действует как холод, приложенный к ушибленной коленке: на время снимает болевые ощущения, но проблему не решает.

А если боль в горле вызвана инфекционным заболеванием, таким как ангина или фарингит, то стоит воздержаться не только от холодного, но и от сладкого. Сахар является питательной средой для микроорганизмов и способствует их размножению.

Может ли неправильное промывание носа вызвать отит

Подробнее о том, можно ли вылечить боль в горле мороженым, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как наличие друзей сказывается на работе кишечника.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители