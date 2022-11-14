Эксперт: может ли неправильное промывание носа вызвать отит

Промывания носовых пазух с помощью солевых растворов – довольно распространенная процедура. Такой метод лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей пользуется популярностью и среди взрослых, и среди детей.

Для промывания носа чаще всего используются солевые растворы в виде капель, спреев. Один из основных плюсов этой процедуры кроется в том, что они показывают очень хорошую переносимость. Разрешённый возрастной период начинается с 2-х лет.

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Процедура абсолютно безопасна, однако важно проводить ее правильно, в противном же случае есть риск получить обратный желаемому результат. "Рамблер" спросил у эксперта, как правильно промывать носовые пазухи, чтобы эта процедура приносила только положительный эффект. Также мы поинтересовались, верно ли утверждение, что из-за промывания носа может возникнуть отит.

При промывании носа холодным раствором меньше 36-37 градусов, использование неправильной концентрации (изотонический или гипертонический растворы) может привести к повышенной заложенности носа или к неприятным ощущениям после процедуры, что никак не является причиной появления отита.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также эксперт отметил, что у всех детей до 7 лет риск появления отита высок, и это связано преимущественно с анатомической особенностью строения детского организма.

В медицинской литературе и различных исследованиях нет работ, чётко подтверждающих взаимосвязь промывания носа солевыми растворами с возникновением отита.