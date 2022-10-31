Что будет, если не лечить отит

Отит – крайне неприятное заболевание, сильно снижающее качество жизни, проявляется в виде воспалительного процесса, поражающего структуры уха. "Рамблер" спросил у эксперта, какие могут возникнуть осложнения, если пустить заболевание на самотек.
По словам эксперта, отит бывает наружный, средний и внутренний. Проявляется часто болью в ухе, слабостью, повышением температуры тела и выделениями из уха. Но бывают и вялотекущие хронические формы отита.
Почему так происходит? Иногда при развитии острой формы случается такое, что через пару дней симптомы проходят и человек решает на это не обращать внимания – в чем и заключается опасность.
Если вовремя заподозрить заболевание и более внимательно относиться к своему здоровью, то осложнений удастся избежать, а слух быстро восстановится, однако конкретных сроков полного выздоровления назвать невозможно.
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