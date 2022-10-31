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2 часа назад

Что будет, если не лечить отит

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Отит – крайне неприятное заболевание, сильно снижающее качество жизни, проявляется в виде воспалительного процесса, поражающего структуры уха. "Рамблер" спросил у эксперта, какие могут возникнуть осложнения, если пустить заболевание на самотек.

Что будет, если не лечить отит
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам эксперта, отит бывает наружный, средний и внутренний. Проявляется часто болью в ухе, слабостью, повышением температуры тела и выделениями из уха. Но бывают и вялотекущие хронические формы отита.

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Почему так происходит? Иногда при развитии острой формы случается такое, что через пару дней симптомы проходят и человек решает на это не обращать внимания – в чем и заключается опасность.

Что делать, чтобы в самолете не закладывало уши

На фоне неправильного лечения отита (народными способами или в связи с несвоевременным обращением за помощью) могут случиться осложнения – мастоидит (воспаление в височной кости), менингит (тяжёлое воспаление мозга), ослабление слуха или кратковременная его потеря, воспаление лицевого нерва.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Если вовремя заподозрить заболевание и более внимательно относиться к своему здоровью, то осложнений удастся избежать, а слух быстро восстановится, однако конкретных сроков полного выздоровления назвать невозможно.

Помимо этого осложнения связаны с анатомическим уровнем воспаления в ухе, поэтому развитие ситуации может быть сугубо индивидуальным у каждого больного.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Ранее "Рамблер" рассказывал, как и почему возникает Базедова болезнь.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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