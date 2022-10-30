Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Как и почему возникает Базедова болезнь

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Возможно вы слышали о Базедовой болезни и видели необычные фото, когда у пациента буквально "вылетают глаза из орбит". Многие люди считают, что это офтальмологическая проблема, хотя дело заключается в совсем другом. "Рамблер" расскажет о заболевании подробнее.

Как и почему возникает Базедова болезнь
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Диффузный токсический зоб (болезнь Базедова) – заболевание, которое провоцирует гиперфункция щитовидной железы. Заболевание проявляется повышенной возбудимостью, раздражительностью, похуданием, сердцебиением, потливостью, одышкой и повышенной температурой. Вопреки характерному синдрому в виде пучеглазия, болезнь приводит к изменениям со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, развитию сердечной или надпочечниковой недостаточности.

Видео дня
Мы говорим о том, что Базедовой болезни не существует. Есть болезнь Грейвса Базедова. Базедова болезнь — это немного жаргон. Болезнь Грейвса Базедова — это диффузный токсический зоб, это системное аутоиммунное заболевание, которое развивается в следствии выработки антител к рецептору ТТГ. Клинически проявляется диффузным поражением щитовидной железы, с развитием синдрома тереотоксикоза. И тереотоксикоз с диффузныйм зобом — это и есть болезнь Грейвса Базедова.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Это заболевание относится к заболеваниям, при которых есть определенные генетические особенности имунного реагирования реализующиеся на фоне действия факторов окружающей среды. Например, психические стрессы и наличие вредных привычек вроде курения.

Названы заболевания глаз, которым подвержены курильщики

Очень многие люди обращают внимание на пучеглазие, фактически это выходит на первое место по появлению данного заболевания. На самом деле, это такой выраженный экзофтальм, который нередко имеет несимметричный характер. При взгляде на одну из сторон или верх, возникает расхождение в глащных яблоках, слезотечение, ощущение песка в глазах, отечность век. Симптомы прогрессируют достаточно быстро и в большинстве случаев пациент обращается к врачу через шесть месяцев от момента начала заболевания.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

По словам врача, для диагностики проводится УЗИ щитовидной железы, пациент сдает анализы на гормоны ТТГ, Д3, Д4 и общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограмму, сцинтиграфию. Это исследования, которые при неяснях случаях показывают дополнительные контрастирования. Иногда выполняется биописия щитовидной железы, при узловых образованиях, с подозрением на опухоль.

Лечение, к немедикаментозным методам можно отнести ограничения поступления в организм йодосодержащих препаратов, (это контрастные вещества, витамины) исключается кофеин, курение, физические нагрузки. Медикоментозное лечение — это привести в нормальное состояние выработку гормонов ТТГ, соответственно назначаются препараты.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также применяется терапия радиоактивным йодом, хирургическое лечение, когда проводят резекцию самой щитовидной железы. Врачи эту болезнь страшной не считают, так как она поддается лечению вопреки необычным симптомам.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители