Как и почему возникает Базедова болезнь

Возможно вы слышали о Базедовой болезни и видели необычные фото, когда у пациента буквально "вылетают глаза из орбит". Многие люди считают, что это офтальмологическая проблема, хотя дело заключается в совсем другом. "Рамблер" расскажет о заболевании подробнее.
Диффузный токсический зоб (болезнь Базедова) – заболевание, которое провоцирует гиперфункция щитовидной железы. Заболевание проявляется повышенной возбудимостью, раздражительностью, похуданием, сердцебиением, потливостью, одышкой и повышенной температурой. Вопреки характерному синдрому в виде пучеглазия, болезнь приводит к изменениям со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, развитию сердечной или надпочечниковой недостаточности.
Это заболевание относится к заболеваниям, при которых есть определенные генетические особенности имунного реагирования реализующиеся на фоне действия факторов окружающей среды. Например, психические стрессы и наличие вредных привычек вроде курения.
По словам врача, для диагностики проводится УЗИ щитовидной железы, пациент сдает анализы на гормоны ТТГ, Д3, Д4 и общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограмму, сцинтиграфию. Это исследования, которые при неяснях случаях показывают дополнительные контрастирования. Иногда выполняется биописия щитовидной железы, при узловых образованиях, с подозрением на опухоль.
Также применяется терапия радиоактивным йодом, хирургическое лечение, когда проводят резекцию самой щитовидной железы. Врачи эту болезнь страшной не считают, так как она поддается лечению вопреки необычным симптомам.