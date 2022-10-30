Как и почему возникает Базедова болезнь

Очень многие люди обращают внимание на пучеглазие, фактически это выходит на первое место по появлению данного заболевания. На самом деле, это такой выраженный экзофтальм, который нередко имеет несимметричный характер. При взгляде на одну из сторон или верх, возникает расхождение в глащных яблоках, слезотечение, ощущение песка в глазах, отечность век. Симптомы прогрессируют достаточно быстро и в большинстве случаев пациент обращается к врачу через шесть месяцев от момента начала заболевания.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог