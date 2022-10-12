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4 часа назад

Офтальмолог Шилова назвала катаракту заболеванием курильщиков

Мария Каткова

Врач-офтальмолог и микрохирург Татьяна Шилова рассказала, что некоторые глазные заболевания у курильщиков появляются в более раннем возрасте. Об этом сообщает Ura.ru.

Названы заболевания глаз, которым подвержены курильщики
Фото: unsplash.comunsplash.com

Она пояснила, что катаракта, как правило, развивается у людей возрастом около 70 лет. Однако у курильщиков это происходит гораздо раньше. У людей, подверженных этой привычке, катаракта может появиться и в 50 лет. Из-за этого ухудшается зрение и взгляд фокусируется хуже.

Как определить риск инфаркта или инсульта по глазам

Также она заявила, что глаукома у таких людей протекает гораздо тяжелее. Кроме того, им требуется более усиленное лечение из-за того, что организм курильщика становится более устойчивым к лекарствам. Во многих случаях людям повторно делают операции после глаукомы.

Ранее сообщалось, что терапевт назвала развивающиеся после 30 болезни.

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