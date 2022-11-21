Врач-реабилитолог Голубева Юлия рассказала о том, что такое диастаз, как его диагностировать, и какие действия предпринять, если он диагностирован у вас.

Диастаз – это расхождение прямых мышц живота, которое происходит в результате растяжения белой линии живота. Очень часто эта проблема возникает у женщин после беременности и родов, а также у людей страдающих ожирением.

Для определения диастаза существует простой тест – для этого необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях, и приподнять голову. При напряжении мышц пресса будет заметно расстояние, если оно превышает 20 мм, то можно говорить о наличии диастаза прямых мышц.

Подробнее о диагностике диастаза и способе его лечения смотрите в видео.