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1 час назад

Как определить диастаз и что с ним делать: видео

Стелла Шмель

Врач-реабилитолог Голубева Юлия рассказала о том, что такое диастаз, как его диагностировать, и какие действия предпринять, если он диагностирован у вас.

Диастаз – это расхождение прямых мышц живота, которое происходит в результате растяжения белой линии живота. Очень часто эта проблема возникает у женщин после беременности и родов, а также у людей страдающих ожирением.

Для определения диастаза существует простой тест – для этого необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях, и приподнять голову. При напряжении мышц пресса будет заметно расстояние, если оно превышает 20 мм, то можно говорить о наличии диастаза прямых мышц.

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Подробнее о диагностике диастаза и способе его лечения смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как работают антидепрессанты и почему они помогают.

Болезни и лекарства,Видео,
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