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2 часа назад

Что будет, если каждый день пить энергетики

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Многие люди, чтобы стать бодрее после бессонной ночи, предпочитают пить энергетики. Но насколько этот напиток безопасен для здоровья и что будет, если употреблять его каждый день? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Что будет, если каждый день пить энергетики
Фото: pxhere.compxhere.com

В 500 миллилитрах энергетического напитка содержится 160 миллиграмм кофеина, однако самое опасное в нем это сахар — 50 грамм в одной небольшой банке. При этом в день взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 30 грамм сахара.

Когда человек, не занимающийся спортом, употребляет энергетики, он чувствует прилив энергии, потому что энергетик содержит большое количество кофеина, то есть определенного психостимулятора. Все это обеспечивает возбуждение нервной системы, но при употреблении энергетика возрастает уровень сахара в крови, что может привести к развитию диабета. Достаточно сильную нагрузку испытывают желудок и печень. Любой энергетик гастротоксичен, поэтому использовать их ежедневно крайне опасно для здоровья. Это может спровоцировать и гипертонический криз, и развитие инсульта, и развитие инфаркта, поэтому энергетик может присутствовать в жизни в очень небольших дозировках.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Кроме того, энергетические напитки разрушают зубы. Содержание сахара в их составе является причиной развития кариеса: в полости рта увеличивается количество повреждающих эмаль бактерий. Кислоты, которые есть в энергетиках, делают эмаль зубов еще более уязвимой и помогают микробам проникнуть в зубы.

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Еще одно последствие ежедневного употребления энергетиков - повышение уровня тревожности, особенно у людей, которые уже встречались с сильными приступами беспокойства. На фоне этого может развиться депрессия и вырасти уровень стресса.

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