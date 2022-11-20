Что будет, если каждый день пить энергетики

Многие люди, чтобы стать бодрее после бессонной ночи, предпочитают пить энергетики. Но насколько этот напиток безопасен для здоровья и что будет, если употреблять его каждый день? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
В 500 миллилитрах энергетического напитка содержится 160 миллиграмм кофеина, однако самое опасное в нем это сахар — 50 грамм в одной небольшой банке. При этом в день взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 30 грамм сахара.
Кроме того, энергетические напитки разрушают зубы. Содержание сахара в их составе является причиной развития кариеса: в полости рта увеличивается количество повреждающих эмаль бактерий. Кислоты, которые есть в энергетиках, делают эмаль зубов еще более уязвимой и помогают микробам проникнуть в зубы.
Еще одно последствие ежедневного употребления энергетиков - повышение уровня тревожности, особенно у людей, которые уже встречались с сильными приступами беспокойства. На фоне этого может развиться депрессия и вырасти уровень стресса.