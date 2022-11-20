Что будет, если каждый день пить энергетики

Когда человек, не занимающийся спортом, употребляет энергетики, он чувствует прилив энергии, потому что энергетик содержит большое количество кофеина, то есть определенного психостимулятора. Все это обеспечивает возбуждение нервной системы, но при употреблении энергетика возрастает уровень сахара в крови, что может привести к развитию диабета. Достаточно сильную нагрузку испытывают желудок и печень. Любой энергетик гастротоксичен, поэтому использовать их ежедневно крайне опасно для здоровья. Это может спровоцировать и гипертонический криз, и развитие инсульта, и развитие инфаркта, поэтому энергетик может присутствовать в жизни в очень небольших дозировках.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог