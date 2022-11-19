Как работают антидепрессанты и почему они помогают

Многие думают, что депрессия – это просто плохое настроение, а антидепрессанты принимают только "больные люди". "Рамблер" выяснил, помогают ли антидепрессанты и как они работают.
Депрессия считается главной проблемой соврееменности. От нее страдает уже более 300 миллионов человек в мире. Депрессивное состояние является основной причиной снижения работоспособности и качества жизни населения, а также она сказывается на росте смертности молодежи в возрасте 15-29 лет.
Депрессия – это не просто затяжное отсутствие настроения, а психическое заболевание. Считается, что она возникает из-за нарушения баланса определенных химических веществ в мозге. Хотя на возникновение депрессии могут повлиять как внешние факторы (войны, неожиданные болезни, кризисы), так и внутренние, когда болезнь возникает сама по себе.
Антидепрессанты – это медикаменты, предназначенные для лечения депрессии и различных нарушений психики. Их действие основывается на увеличении уровня определенных химических веществ в мозге – нейротрансмиттеров, которые повышают настроение и купируют болевые сигналы, хотя точный механизм этого действия еще точно не ясен.
В среднем, лечение от депрессии занимает от полугода до двух лет, а затем человек может полностью отказаться от приема лекарств.