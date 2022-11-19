Как работают антидепрессанты и почему они помогают

Многие думают, что депрессия – это просто плохое настроение, а антидепрессанты принимают только "больные люди". "Рамблер" выяснил, помогают ли антидепрессанты и как они работают.

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Депрессия считается главной проблемой соврееменности. От нее страдает уже более 300 миллионов человек в мире. Депрессивное состояние является основной причиной снижения работоспособности и качества жизни населения, а также она сказывается на росте смертности молодежи в возрасте 15-29 лет.

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Депрессия – это не просто затяжное отсутствие настроения, а психическое заболевание. Считается, что она возникает из-за нарушения баланса определенных химических веществ в мозге. Хотя на возникновение депрессии могут повлиять как внешние факторы (войны, неожиданные болезни, кризисы), так и внутренние, когда болезнь возникает сама по себе.

Симптомы депрессии: Постоянная апатия, отсутствие мотивации в жизни;

Отсутствие удовольствия от прежних радостей (ангедония);

Хроническая усталость (астения);

Тревога;

Снижение концентрации и внимания;

Чувство вины, меланхолия;

Ухудшение памяти;

Панические атаки, страх;

Расстройство сна;

Потеря аппетита;

Суицидальные мысли.

Антидепрессанты – это медикаменты, предназначенные для лечения депрессии и различных нарушений психики. Их действие основывается на увеличении уровня определенных химических веществ в мозге – нейротрансмиттеров, которые повышают настроение и купируют болевые сигналы, хотя точный механизм этого действия еще точно не ясен.

"Антидепрессанты – это серьезная группа лекарственных средств. Психическое расстройство в виде депрессии – важное социальное явление, которое необходимо вовремя распознать и правильно подобрать лечение. Состояние депрессии есть следствие уменьшение количества нейромедиаторов в нашем мозге, которые отвечают за передачу информации от одного нейрона к другому. Так вот эти препараты с помощью различных воздействий и механизмов в процесс работы нашей ЦНС, позволяют увеличить количество этих нейромедиаторов. Препараты рецептурные, имеют эффект привыкания и отмены. Поэтому прием должен происходить под контролем специалиста". Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург