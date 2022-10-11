Как связаны вегетарианство и депрессия

С каждым годом вегетарианство набирает все большую популярность. Люди отказываются от мяса по разным причинам: кто-то из этических соображений, кто-то в надежде похудеть, а кто-то просто потому, что чувствует себя лучше, питаясь растительной пищей.

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Медики все еще не пришли к единому мнению, какой образ жизни можно считать более здоровым. Однако не так давно ученые из Бразилии выяснили, что вегетарианцы в два раза чаще сталкиваются с депрессивными эпизодами, чем мясоеды. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Полученные выводы ученых согласуются с более ранними научными работами, но с оговоркой, что выявленная связь существует независимо от приема пищи. То есть отказ от мяса не приводит к депрессии.

Чтобы подтвердить это, эксперты приняли во внимание широкий спектр факторов питания, в числе которых общее потребление калорий, белка и микроэлементов, а еще уровень обработки пищи. Как выяснилось, содержание питательных веществ в рационе не оказывает влияние на развитие депрессии. Причины другие.

Из-за депрессии люди чаще становятся вегетарианцами. Дело в том, что симптомы этого расстройства провоцируют негативные мысли, а также чувство вины из-за употребления мяса.

Кроме того, вегетарианская диета порой влияет на отношения с другими людьми. Если человек находится в токсичном обществе, он может столкнуться с насмешками из-за своего образа жизни. Для неустойчивой психики это удар, который может стать причиной депрессии.

И наконец, ученые предполагают, что ни вегетарианство , ни депрессия не вызывают друг друга, но при этом они могут быть связаны с третьим фактором.