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1 час назад

Остеопат Евдокимов объяснил, как сотрясение мозга может привести к депрессии или инсульту

Мира Маркина

Остеопат Сергей Евдокимов в разговоре с Ura.ru рассказал, чем чревато сотрясение мозга.

Врач раскрыл опасные последствия сотрясения мозга
Фото: unsplashunsplash

Как отметил Евдокимов, во время травмирования головы происходит смещение костей черепа относительно друг друга, а также блокировка их подвижности в швах черепа. Это может спровоцировать нарушение кровотока и питания головного мозга.

В связи с этим уже спустя месяц после травмы пациент может столкнуться с чрезмерной утомляемостью, ухудшением памяти, хроническими головными болями, ухудшением слуха и зрения, бессонницей, депрессивным состоянием и чувством тревоги.

"Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний",

– подчеркнул медик.

На то, что сотрясение может иметь долгосрочные последствия, указывают следующие симптомы: потеря сознания во время или после травмы, головокружение, головная боль и кратковременная амнезия.

Евдокимов настоятельно рекомендовал даже при легком сотрясении обращаться к специалисту и выполнять его рекомендации.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что остеопат рассказал об опасности кроссовок без вентиляции.

Новости,Сергей Евдокимов,
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