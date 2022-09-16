Врач раскрыл опасные последствия сотрясения мозга

Остеопат Сергей Евдокимов в разговоре с Ura.ru рассказал, чем чревато сотрясение мозга.

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Как отметил Евдокимов, во время травмирования головы происходит смещение костей черепа относительно друг друга, а также блокировка их подвижности в швах черепа. Это может спровоцировать нарушение кровотока и питания головного мозга.

В связи с этим уже спустя месяц после травмы пациент может столкнуться с чрезмерной утомляемостью, ухудшением памяти, хроническими головными болями, ухудшением слуха и зрения, бессонницей, депрессивным состоянием и чувством тревоги.

"Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний",

– подчеркнул медик.

На то, что сотрясение может иметь долгосрочные последствия, указывают следующие симптомы: потеря сознания во время или после травмы, головокружение, головная боль и кратковременная амнезия.

Евдокимов настоятельно рекомендовал даже при легком сотрясении обращаться к специалисту и выполнять его рекомендации.