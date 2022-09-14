Остеопат рассказал, чем могут быть опасны кроссовки

Врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов рассказал, как понять, что кроссовки будут опасны для здоровья. Об этом сообщает Ura.ru.

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Эксперт заявил, что у кроссовок должна быть качественная вентиляция, чтобы ноги не потели и не пахли. Плохая вентиляция способствует размножению бактерий, что также может стать причиной появления серьезных заболеваний.

Стоит смотреть на качество модели. Если кроссовок сшит плохо, то он будет натирать кожу. Некачественная колодка может привести к проблемам со стопой, например, к плоскостопию.

Евдокимов посоветовал не заниматься в спортивном зале в кроссовках, которые предназначены для ежедневной носки. В таких можно получить травму.

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