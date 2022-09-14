Иммунолог Жемчугов перечислил опасные заблуждения о ВИЧ

Иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о самых популярных мифах о ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Так, он отметил, что СПИД и ВИЧ — разные заболевания. Первое — название заболевания, а второе — микроорганизма. Также можно сказать, что СПИД появляется на последней стадии ВИЧ. Жемчугов сравнил это с COVID19 и Sars-Cov-2, где первое будет заболеванием, а второе — вирусом.

Жемчугов опроверг миф о том, что ВИЧ заражают с помощью иголок в барах, кинотеатрах и метро. По его словам, в его практике не было пациента, который бы заразился таким образом.

Кроме того, он развеял популярный миф о том, что если у беременной женщины с ВИЧ родится ребенок, он тоже будет болен.

Это случается не всегда.

Эксперт рассказал, что СПИД может не быть смертельным приговором, так как существует специальная терапия, которая помогает продлевать жизнь пациентам. Однако не стоит думать о том, что СПИД не страшен благодаря современным лекарствам. Как отметил Жемчугов, качество жизни человека ухудшается при наличии заболевания.

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