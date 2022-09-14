Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Иммунолог Жемчугов перечислил опасные заблуждения о ВИЧ

Мария Каткова

Иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о самых популярных мифах о ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Иммунолог Жемчугов перечислил опасные заблуждения о ВИЧ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, он отметил, что СПИД и ВИЧ — разные заболевания. Первое — название заболевания, а второе — микроорганизма. Также можно сказать, что СПИД появляется на последней стадии ВИЧ. Жемчугов сравнил это с COVID19 и Sars-Cov-2, где первое будет заболеванием, а второе — вирусом.

Жемчугов опроверг миф о том, что ВИЧ заражают с помощью иголок в барах, кинотеатрах и метро. По его словам, в его практике не было пациента, который бы заразился таким образом.

Кроме того, он развеял популярный миф о том, что если у беременной женщины с ВИЧ родится ребенок, он тоже будет болен.

Это случается не всегда.

Эксперт рассказал, что СПИД может не быть смертельным приговором, так как существует специальная терапия, которая помогает продлевать жизнь пациентам. Однако не стоит думать о том, что СПИД не страшен благодаря современным лекарствам. Как отметил Жемчугов, качество жизни человека ухудшается при наличии заболевания.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни.

Новости,Владислав Жемчугов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители